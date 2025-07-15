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15 июля 2025, 14:23

Нетрезвый иностранец насмерть сбил мотоциклиста в Одессе

15 июля 2025, 14:23
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На Николаевской дороге в Пересыпском районе Одессы произошла трагическая авария, в которой погиб 54-летний водитель мотоцикла

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП спровоцыровал 32-летний иностранец, управлявший автомобилем Volkswagen Golf. На светофоре он допустил столкновение с остановившимся на красный сигнал мотоциклистом.

Медики пытались спасти жизнь мотоциклисту на месте происшествия, но безуспешно.

Полицейские провели тест на алкоголь — прибор Драгер показал 1,3 промилле, что более чем в 6 раз больше нормы.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы.

Правоохранители призывают водителей не садиться за руль в состоянии опьянения и соблюдать правила дорожного движения для безопасности себя и оцепления.

Напомним, на Черкащине водитель сбил 74-летнего пешехода и скрылся, мужчина погиб на месте.

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Одесса ДТП ПДД полиция алкоголь мотоциклист
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