Нетрезвый иностранец насмерть сбил мотоциклиста в Одессе
На Николаевской дороге в Пересыпском районе Одессы произошла трагическая авария, в которой погиб 54-летний водитель мотоцикла
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что ДТП спровоцыровал 32-летний иностранец, управлявший автомобилем Volkswagen Golf. На светофоре он допустил столкновение с остановившимся на красный сигнал мотоциклистом.
Медики пытались спасти жизнь мотоциклисту на месте происшествия, но безуспешно.
Полицейские провели тест на алкоголь — прибор Драгер показал 1,3 промилле, что более чем в 6 раз больше нормы.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы.
Правоохранители призывают водителей не садиться за руль в состоянии опьянения и соблюдать правила дорожного движения для безопасности себя и оцепления.
Напомним, на Черкащине водитель сбил 74-летнего пешехода и скрылся, мужчина погиб на месте.