Нетрезвый иностранец насмерть сбил мотоциклиста в Одессе

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На Николаевской дороге в Пересыпском районе Одессы произошла трагическая авария, в которой погиб 54-летний водитель мотоцикла

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП спровоцыровал 32-летний иностранец, управлявший автомобилем Volkswagen Golf. На светофоре он допустил столкновение с остановившимся на красный сигнал мотоциклистом.

Медики пытались спасти жизнь мотоциклисту на месте происшествия, но безуспешно.

Полицейские провели тест на алкоголь — прибор Драгер показал 1,3 промилле, что более чем в 6 раз больше нормы.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы.

Правоохранители призывают водителей не садиться за руль в состоянии опьянения и соблюдать правила дорожного движения для безопасности себя и оцепления.

Напомним, на Черкащине водитель сбил 74-летнего пешехода и скрылся, мужчина погиб на месте.