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У ніч на 7 липня в Самарі сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх

Про це повідомили в Дніпропетровському обласному центрі екстреної медицини, передає RegioNews.

Близько другої години ночі легковий автомобіль в'їхав у паркан. За кермом перебувала 15-річна дівчина, поруч у салоні - її 11-річна подруга.

За попередніми даними, підлітки самостійно керували транспортним засобом без супроводу дорослих. У результаті зіткнення обидві дівчинки отримали травми середнього ступеня тяжкості. Автівка зазнала значних механічних пошкоджень.

На місце аварії швидко прибули медики. Бригади екстреної допомоги надали постраждалим першу допомогу та госпіталізували їх до найближчого медзакладу. Обставини події, зокрема як саме дівчата опинилися за кермом уночі, з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, на Київщині в ДТП постраждав неповнолітній.