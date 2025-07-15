фото: з соцмереж

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У вівторок, 15 липня, на трасі Дніпро–Павлоград сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського транспорту. За попередніми даними, перекинувся рейсовий мікроавтобус, який рухався між населеними пунктами Дніпропетровщини. Фото з місця події поширили очевидці у соцмережах.

Інформації про кількість пасажирів у салоні та можливих постраждалих поки що немає. На місце події прибули екстрені служби: працюють рятувальники, правоохоронці та медики. Дорога частково перекрита, рух транспорту ускладнено.

Патрульна поліція проводить первинне з’ясування обставин ДТП. Причини аварії наразі встановлюються – не виключено, що до перекидання могли призвести технічна несправність чи порушення правил дорожнього руху. Всі подробиці обіцяють повідомити згодом після завершення перевірки.

Раніше повідомлялося, у Самарі 15-річна дівчина вночі спричинила ДТП - у салоні була 11-річна подруга.