Жорстка ДТП на Київщині: дві автівки розтрощені вщент, серед постраждалих діти
На Київщині правоохоронці розслідують аварію. Відомо, що один з водіїв був п'яним
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Аварія сталась у Броварах. Пʼяний водій Dodge виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з 41-річним водієм Toyota.
Внаслідок ДТП постраждали пʼятеро людей. Серед них троє неповнолітніх віком від 8 до 11 років. Всіх потерпілих госпіталізували медики.
28-річного водія Dodge затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру.
Нагадаємо, раніше в Самарі 15-річна дівчина сіла за кермо автівки та врізалась у паркан. У салоні також знаходилась її 11-річна подруга. Внаслідок ДТП обидві дівчинки отримали травми.
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