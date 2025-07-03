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03 июля 2025, 07:05

Ночная атака на Одессу: огонь охватил 9-этажку, эвакуированы десятки человек

03 июля 2025, 07:05
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фото: ГСЧС Одесщины
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В ночь на 3 июля Одесса подверглась очередной вражеской атаке. В результате российских обстрелов пострадало 9-этажное жилое здание. Удар вызвал масштабный пожар, охвативший верхние три этажа — с 7-го по 9-й

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что спасатели оперативно эвакуировали 50 жителей дома. Десять человек, среди которых двое детей, были спасены с помощью специальной техники.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека. Им предоставлена необходимая медицинская помощь.


По словам мэра города Геннадия Труханова, в больницу госпитализированы трое пострадавших. У поврежденного в результате атаки дома работает оперативный штаб.

Труханов добавил, что предварительный осмотр дома показал, что одно из парадных получило значительные повреждения.

"Находиться в ней опасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания - это позволит определить дальнейшие действия", - отметил он.

Как известно, россияне не впервые атакуют жилые дома в Одессе — город регулярно испытывает удары по мирной инфраструктуре и домам местных жителей.

Напомним, в ночь на 28 июня армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". Дрон ударил по 21-этажному жилому дому. В результате попадания возник пожар. Люди оказались заблокированы в квартирах.

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