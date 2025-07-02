На Херсонщині російські дрони атакували вантажівку: поранено двох чоловіків
Сьогодні, 2 липня, опівдні на трасі в Бериславському районі росіяни атакували з БпЛА вантажівку
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що через скидання вибухівки з дрона на транспортний засіб постраждали двоє людей.
У чоловіків, 24 та 25 років, діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення кінцівок.
Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо, напередодні російська армія атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 10 мирних жителів.
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