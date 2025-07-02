Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Протягом дня війська РФ завдали ударів по двох районах Дніпропетровщини - Нікопольському та Синельниківському

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Найбільше постраждала Нікопольщина. У результаті обстрілів там поранено сімох людей. П'ятеро з них госпіталізовані, зокрема й 17-річна дівчина. Російські війська атакували регіон з дронів-камікадзе та використовували артилерію.

Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі. Зокрема, загорілося поле з пшеницею. Полум'я вдалося оперативно локалізувати. Пошкоджені два приватні будинки, три господарчі споруди, ще одну - повністю знищено. Також зруйновані автомобілі, гараж, будівля одного з підприємств та об'єкти інфраструктури.

На Синельниківщині під удар потрапила Межівська громада. Там окупанти скинули авіаційні бомби (КАБи). Внаслідок обстрілу пошкоджено майже 30 будинків, два автомобілі та кілька нежитлових будівель. За оновленою інформацією, вночі росіяни вдарили FPV-дроном по громаді, а зранку обстріляли Великомихайлівську громаду з артилерії. Там також зафіксовано руйнування інфраструктури та житлових будинків.

Рятувальники ліквідували пожежі, місцева влада документує наслідки ударів. На місцях працюють аварійні служби та комунальники.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у 46-річного чоловіка в гаражі виявили бойовий арсенал зброї.