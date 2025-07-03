На Одещині чоловік вбив знайомого через різні погляди на виховання дітей

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Правоохоронці затримали жителя Білгород-Дністровського району, який вбив свого знайомого через розбіжності у поглядах на виховання дітей. Фігуранту загрожує до 15 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

Вбивство сталося днями в одному з сіл Сергіївської територіальної громади.

За матеріалами справи, ввечері до 57-річного місцевого жителя прийшов 41-річний односелець. Під час спільного вживання спиртного між чоловіками виникла суперечка з приводу виховання та забезпечення дітей. Господар взяв зі столу кухонний ніж і вдарив ним гостя у груди. Після вбивства зловмисник викликав екстрені служби.

"Нарікаючи на алкоголь, він зізнався у скоєному", — йдеться в повідомленні.

Тіло жертви направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.