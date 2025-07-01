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На Житомирщині затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві. Йому може загрожувати довічне ув'язнення

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

На Житомирщині затримали чоловіка та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві двох людей. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

30 червня правоохоронцям повідомили, що в одній з квартир у Житомирі знайшли тіла двох жінок. Їхня смерть була насильницька. Затримали 45-річного місцевого жителя.

За даними поліції, причиною смерті 54-річної та 30-річної жінки стала механічна асфіксія (задушення). З'ясувалось, що 28 червня жінки розпивали спиртне з 45-річним знайомим. Під час спілкування чоловік згадав один конфлікт з 54-річною господинею та став бити її та гостю стільцем. Згодом він задушив обох жінок.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік вдарив гостя по голові. Від отриманих травм потерпілий помер. Щоб приховати злочин, підозрюваний спочатку звернувся до поліції з неправдивим повідомленням про те, що його знайомому раптово стало зле.