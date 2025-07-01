З’явилися нові деталі убивства у Харківському СІЗО

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ДБР повідомило про підозру сімом працівникам Харківського СІЗО, які залишили помирати у камері затриманого. На думку журналістів, там коїться справжнє свавілля

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Думка.

На перший погляд, керівництво ізолятора жодного відношення до того, що відбувається всередині, не має. Але насправді це не так.

"Абсолютне правове беззаконня та необмежене фізичне насильство, аж до позбавлення життя, стосовно осіб, які перебувають під арештом або ув'язнення – це відображення страшної ситуації з правами людини в Україні", - вважають журналісти.

Видання повідомляє, що влада та адміністрація виправних установ намагаються видати подібні інциденти за "виховну роботу".

"Випадки зі побиттям і навіть смертю ув'язнених не рідкісні, і все частіше такі випадки стають оприлюдненими, а зацікавлені сторони навчилися цілком технічно і грамотно виправдовуватися і уникати відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, на Харківщині судитимуть працівників СІЗО, які залишили помирати у камері затриманого.