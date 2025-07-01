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01 липня 2025, 07:41

Бив молотком по голові й різав ножем: жорстоке вбивство на Львівщині

01 липня 2025, 07:41
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Львівщині судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вбивстві односельчанина. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 9 квітня в будинку одного з сіл Яворівського району.

За даними слідства, під час розпивання спиртних напоїв між 56-річним господарем та 62-річним гостем виник конфлікт, у ході якого господар наніс гостю смертельні удари молотком по голові та ножем у шию. Отримані травми призвели до смерті потерпілого.

Обвинувальний акт уже скерований до суду.

Зловмиснику загрожує покарання — позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час конфлікту чоловік жорстоко позбавив життя свого знайомого.

Раніше повідомлялося, що жительку Одещини засудили до 8 років ув'язнення за вбивство сина.

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