На Волині чоловіка засудили за вбивство дружини: своєї провини не визнавав
На Волині чоловік отримав судовий вирок за вбивство дружини. Найближчі роки він проведе у тюрмі
Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.
На Волині засудили 45-річного чоловіка за вбивство дружини. Він отримав 10 років позбавлення волі.
За даними правоохоронців, увечері 12 вересня 2024 року чоловік вдома під час конфлікту кілька разів вдарив ножем свою 42-річну дружину. Від отриманих травм вона померла.
Чоловік не визнав своєї провини, проте все було доведено. Тепер найближчі роки він проведе за ґратами.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі під час сварки хлопець взяв ніж та вдарив свою дівчину понад 70 разів. Коли він зрозумів, що зробив, то спробував втекти та відправився в іншу область.
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