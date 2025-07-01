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На Волині чоловік отримав судовий вирок за вбивство дружини. Найближчі роки він проведе у тюрмі

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

На Волині засудили 45-річного чоловіка за вбивство дружини. Він отримав 10 років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, увечері 12 вересня 2024 року чоловік вдома під час конфлікту кілька разів вдарив ножем свою 42-річну дружину. Від отриманих травм вона померла.

Чоловік не визнав своєї провини, проте все було доведено. Тепер найближчі роки він проведе за ґратами.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі під час сварки хлопець взяв ніж та вдарив свою дівчину понад 70 разів. Коли він зрозумів, що зробив, то спробував втекти та відправився в іншу область.