На Одещині прикордонники затримали чоловіка, який на човні намагався потрапити до Молдови

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними прикордонників, 29-річний житель Києва діяв за інструкціями одного з телеграм-каналів. За порадою адміністратора він заздалегідь придбав човен і необхідне спорядження та вирушив до лиману.

"Консультація" коштувала чоловіку 4000 доларів США.

За спробу незаконного перетинання кордону щодо веслувальника складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Йому загрожує штраф.

Нагадаємо, на Одещині військовослужбовець намагався організувати канал незаконного переправлення осіб за кордон.