В Одесской области пограничники задержали мужчину, который на лодке пытался попасть в Молдову

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным пограничников, 29-летний житель Киева действовал по инструкциям одного из телеграмм-каналов. По совету администратора он заранее приобрел лодку и необходимое снаряжение и отправился в лиман.

"Консультация" стоила мужчине 4000 долларов США.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении гребца составлен протокол о совершении административного правонарушения. Ему грозит штраф.

Напомним, в Одесской области военнослужащий пытался организовать канал незаконной переправки лиц за границу.