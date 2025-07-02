В Одесской области пограничники задержали мужчину, который на лодке пытался попасть в Молдову
Мужчина на надувной лодке пытался незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
По данным пограничников, 29-летний житель Киева действовал по инструкциям одного из телеграмм-каналов. По совету администратора он заранее приобрел лодку и необходимое снаряжение и отправился в лиман.
"Консультация" стоила мужчине 4000 долларов США.
За попытку незаконного пересечения границы в отношении гребца составлен протокол о совершении административного правонарушения. Ему грозит штраф.
Напомним, в Одесской области военнослужащий пытался организовать канал незаконной переправки лиц за границу.
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