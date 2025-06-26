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26 червня 2025, 09:05

На Одещині військовослужбовець намагався організувати канал незаконного переправлення осіб за кордон

26 червня 2025, 09:05
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фото: ДПСУ
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Прикордонники затримали військовослужбовця, який намагався організувати незаконне переправлення інших військових до Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Військовослужбовець, який самовільно залишив частину, мав намір втекти до Молдови. Для цього він звернувся до одного з прикордонників з пропозицією допомогти у переправлені на інший берег річки Дністер. Чоловік запропонував прикордоннику хабар у розмірі 2500 доларів США. В разі успішного перетину кордону він обіцяв надалі залучити й інших військових у статусі СЗЧ.

Зловмисника було затримано під час передачі коштів в одному з населених пунктів Одещини.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" КК України.

Нагадаємо, на Одещині затримали правоохоронця, який разом із матір’ю переправляв чоловіків до Молдови.

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