фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Автопригода сталася у вівторок, 1 липня, на одній з вулиць у селі Лиманка. Попередньо встановлено, що 74-річна водійка автомобіля Toyota допустила наїзд на 63-річну жінку, коли та перетинала дорогу в невстановленому для цього місці.

Жінку-пішохода із різними тілесними ушкодженнями доставили до медзакладу.

Водійка не постраждала.

Нагадаємо, на Одещині 8-річний хлопчик на велосипеді зіткнувся із вантажівкою.