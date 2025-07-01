На Одещині горів бензовоз
Автопригода сталася на трасі М-15 («Одеса-Рені»), поблизу повороту до села Утконосівка Саф’янівської громади
Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської районної адміністрації, передає RegioNews.
Вогонь охопив сам вантажний автомобіль на площі близько 20 кв. м, а також траву навколо — до 500 кв. м.
Пожежу ліквідували рятувальники 20-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС в Одеській області.
У районній адміністрації нагадують про підвищену пожежну небезпеку через спекотну суху погоду й сильний вітер, і закликають людей бути максимально обережними з вогнем.
Нагадаємо, у квітні на Одещині зіткнулися вантажівки: один із водіїв згорів живцем.
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