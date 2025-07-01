На Одещині горів бензовоз

фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Автопригода сталася на трасі М-15 («Одеса-Рені»), поблизу повороту до села Утконосівка Саф’янівської громади

Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської районної адміністрації, передає RegioNews.

Вогонь охопив сам вантажний автомобіль на площі близько 20 кв. м, а також траву навколо — до 500 кв. м.

Пожежу ліквідували рятувальники 20-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС в Одеській області.

У районній адміністрації нагадують про підвищену пожежну небезпеку через спекотну суху погоду й сильний вітер, і закликають людей бути максимально обережними з вогнем.

Нагадаємо, у квітні на Одещині зіткнулися вантажівки: один із водіїв згорів живцем.