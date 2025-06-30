На Одещині представник благодійного фонду організував шахрайську схему

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Чоловік разом з невстановленими особами організував шахрайську схему, прикриваючись доброчинністю. За кошти благодійних організацій, які закуповують медичні засоби для Сил оборони, він передав військовослужбовцю товари на суму 80 тисяч гривень, для його військової частини.

"Чоловік переконав військового поки що не реєструвати отримані товари на баланс частини, аргументуючи це очікуванням ще одного грошового переказу від іншого благодійника. Мовляв, буде друга закупівля тоді й оформимо все офіційно", - йдеться у повідомленні.

Однак після надходження нових коштів зловмисник їх привласнив, а частину суми запропонував військовому, щоб приховати махінацію.

Фігуранта затримали під час передачі неправомірної вигоди та фальшивої документації. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині військовослужбовець намагався організувати канал незаконного переправлення осіб за кордон.