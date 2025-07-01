фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Происшествие произошло во вторник, 1 июля, на одной из улиц в селе Лиманка. Предварительно установлено, что 74-летняя водительница автомобиля Toyota допустила наезд на 63-летнюю женщину, когда та пересекала дорогу в неустановленном для этого месте.

Женщину-пешехода с разными телесными повреждениями доставили в медучреждение.

Водительница не пострадала.

Напомним, в Одесской области 8-летний мальчик на велосипеде столкнулся с грузовиком.