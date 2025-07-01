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В Одесі судили чоловіка, який поширював дані про ЗСУ. Це відбувалось через сайт для анонімного спілкування

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

В Одесі судили чоловіка, який поширював дані про ЗСУ. Восени минулого року він на сайті Chatroulette під відеофіксацію розпочав розмову із раніше незнайомим блогером. Там він обговорював передачу геолокацій ЗСУ в Одеській області. Зокрема, йшлося про те, що українські військові базуються на території одного з заводів.

Після цього обвинувачений опублікував два відео зі своїми розмовами на особистий YouTube-канал. Ці відео виявили співробітники Служби безпеки України. Таким чином, чоловік сам опублікував доказ свого злочину.

Він підтвердив, що на відеозаписах він передавав інформацію щодо розташування сил ЗСУ у місті Одеса. Нікого раціонального пояснення, з якою метою це робив, він не навів. За його словами, він не розумів у повній мірі наслідки таких дій.

Він щиро покаявся, тому суд пом'якшив покарання. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше судили російську агентку з Кривого Рогу. Жінку завербували росіяни через соціальні мережі. Вона допомагала ворогу наводити удари на українську авіацію.