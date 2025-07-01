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01 июля 2025, 14:05

Передавал данные об ВСУ: в Одессе мужчина был осужден после того, как он сам опубликовал в YouTube свое преступление

01 июля 2025, 14:05
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В Одессе судили мужчину, распространявшего данные об ВСУ. Это происходило через сайт для анонимного общения

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Одессе судили мужчину, распространявшего данные об ВСУ. Осенью прошлого года он на сайте Chatroulette под видеофиксацию приступил к разговору с ранее незнакомым блоггером. Там он обсуждал передачу геолокаций ВСУ в Одесской области. В частности, речь шла, что украинские военные базируются на территории одного из заводов.

После этого обвиняемый опубликовал два видео со своими разговорами на личный YouTube канал. Эти видео были обнаружены сотрудниками Службы безопасности Украины. Таким образом, мужчина сам опубликовал доказательство своего преступления.

Он подтвердил, что на видеозаписях он передавал информацию о расположении сил ВСУ в городе Одесса. Никого рационального объяснения, с какой целью это делал, он не привел. По его словам, он не понимал в полной мере последствия подобных действий.

Он искренне раскаялся, поэтому суд смягчил наказание. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее судили российскую агентку из Кривого Рога. Женщину завербовали россияне из-за социальных сетей. Она помогала врагу наводить удары по украинской авиации.

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