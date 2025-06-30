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30 червня 2025, 16:47

"Виникла симпатія до дівчини": на Донеччині судили чоловіка, який передавав медикині з "ДНР" дані про ЗСУ

30 червня 2025, 16:47
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На Донеччині місцевого жителя визнали винним у державній зраді. Він передавав дані про розташування ЗСУ через соцмережу

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Донецькій області чоловіка визнали винним у державній зраді. Його приговорили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, навесні 2023 року російська ФСБ залучила до співпраці військову лікарку медичної служби так званої "ДНР" Дар'ю Нагорну. У неї було завдання підбирати громадян України до агентурної мережі.

Ця військова лікарка, яка працювала на росіян, познайомилась із жителем Донеччини через заборонену в Україні соцмережу. Згодом зрадник передавав їй інформацію про місця перебування Збройних сил України в Селидовому, Цукурино та інших прилеглих населених пунктах.

На суді чоловік визнав свою провину лише частково. За його словами, у нього нібито виникла симпатія до дівчини, яка жила на окупованій території. Телефонних розмов у них не було, лише інтернет-листування. Він підтвердив, що вона просила інформацію про розташування особового складу ЗСУ, проте нібито не говорила йому про російську ФСБ.

При цьому в листуванні Дар'я Нагорна чітко казала, що цю інформацію "вимагає її керівництво". Чоловік при цьому знав, що вона є учасницею так званого "ДНР". Нагорна писала, що ФСБ обвинуваченим задоволені та висловлюють велику подяку, на що він відповідав, що любить Росію.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі судили агентку ФСБ. Жінка допомагала росіянам у наведенні ракетних ударів по українській авіації. Її визнали винною у державній зраді.

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