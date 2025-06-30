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30 червня 2025, 12:50

В Одесі лікарка і ексзалізничник шпигували для РФ: їх затримала СБУ

30 червня 2025, 12:50
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фото: СБУ
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Кіберфахівці Служби безпеки України викрили й затримали двох агентів воєнної розвідки рф (ГРУ), які працювали в Одесі. Ворожа агентура коригувала удари росіян по Силах оборони на півдні України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як встановило слідство, основною інформаторкою була 61-річна лікарка-реабілітолог. Вона під виглядом роботи з військовими пацієнтами збирала відомості про місця базування підрозділів. До співпраці вона залучила 36-річного знайомого — колишнього працівника "Укрзалізниці".

СБУ перехопила телефонну розмову, у якій чоловік отримував інструкції від кадрового офіцера ГРУ. Росіяни цікавилися позиціями ППО, командними пунктами українських військ та графіками військових ешелонів.

Обоє агентів фіксували потенційні цілі в місті й околицях на телефонні камери.

СБУ задокументувала їхні дії та затримала фігурантів. Обом повідомлено про підозру. Суд арештував зрадників без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ та Нацполіція затримали агента російських спецслужб, який за завданням ворога мав здійснити серію терактів на території північних регіонів України.

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Одеса СБУ розвідка РФ ГУР співпраця з ворогом Лікар реабілітація позиції військових
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