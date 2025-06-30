фото: Служба безпеки України

Мешканку Запоріжжя, яка шпигувала на користь російських спецслужб, визнали винною у державній зраді

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews.

Суд виніс вирок 19-річній мешканці Запоріжжя, яка працювала на російські спецслужби. Її визнали винною у державній зраді, скоєній у воєнний час за попередньою змовою групою осіб. Вирок - 15 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами слідства, молода жінка навчалася в одному з університетів міста. Російські спецслужби завербували її через хрещену - колаборантку, яка мешкає на тимчасово окупованій території. Агентка діяла за вказівками ФСБ та виконувала завдання з виявлення розташування українських командних пунктів і підприємств оборонного значення. Окрім цього, вона фіксувала місця ворожих ракетних ударів, їхні наслідки та передавала відповідну інформацію кураторам.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні 2024 року. Під час обшуку в неї вилучили мобільний телефон із доказами причетності до шпигунської діяльності.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Суд визнав дівчину винною за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

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