Військові моряки знищили 9 російських ударних БпЛА

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Сьогодні вночі, 30 червня, під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили дев'ять ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.