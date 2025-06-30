За добу ЗСУ знищили 3 гелікоптери та ліквідували понад 1000 росіян, — Генштаб
Протягом минулої доби, 29 червня, Сили оборони України знищили 1 070 російських загарбників, 42 крилаті ракети, три гелікоптери, дві системи РСЗВ та одну ППО, чотири танки, сім бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 172 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 85 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 020 010 солдат.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили 7 450 російських окупантів.
Росія запустила по Україні понад 100 ударних дронів: як відпрацювала ППОВсі новини »
30 червня 2025, 09:30Бригада "Помста" спопелила російську піхоту та бронетехніку під Куп’янськом
30 червня 2025, 04:20СБУ знищила ворожу техніку у Криму
28 червня 2025, 15:40
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Чотирьох військовослужбовців з Київщини судитимуть за невиконання бойового наказу
30 червня 2025, 11:59Момент прильоту в ТЦК Кривого Рогу потрапив на відео
30 червня 2025, 11:40В ОП розповіли, як цивільних готуватимуть до національного спротиву
30 червня 2025, 11:35За тиждень українські прикордонники знищили понад 200 окупантів та знешкодили майже 500 безпілотників
30 червня 2025, 11:22Атака дронів на Кривий Ріг: троє поранених, один – у тяжкому стані
30 червня 2025, 11:08Обстріли Харківщини: 2 загиблих і 8 поранених, серед них – дитина
30 червня 2025, 10:51На Черкащині інспектор колонії намагався продати наркотики засудженим
30 червня 2025, 10:49Віднесло у відкрите море: військові моряки врятували п'ятьох цивільних
30 червня 2025, 10:40На Харківщині прикордонники знищили блокпост і танк окупантів
30 червня 2025, 10:30На Тернопільщині примусово лікуватимуть жінку, яка вбила доньку та намагалася покінчити життя самогубством
30 червня 2025, 10:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл