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30 червня 2025, 10:30

На Харківщині прикордонники знищили блокпост і танк окупантів

30 червня 2025, 10:30
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фото: ДПСУ
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Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдали окупантам значних втрат у Харківській області

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що в одній з посадок захисники натрапили на окупанта, який замаскувався "під дерево". Загарбника ліквідували.

"Куп'янський напрямок: знищено танк, БМП, блокпост, антену зв'язку, гармату Д-20, ліквідовано з десяток окупантів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники знищили дві ворожі гармати на Харківщині.

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РФ окупанти Харківська область втрати росіян Купʼянський напрямок підрозділ Фенікс бригада Помста
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