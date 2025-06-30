На Харківщині прикордонники знищили блокпост і танк окупантів
Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдали окупантам значних втрат у Харківській області
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Зазначається, що в одній з посадок захисники натрапили на окупанта, який замаскувався "під дерево". Загарбника ліквідували.
"Куп'янський напрямок: знищено танк, БМП, блокпост, антену зв'язку, гармату Д-20, ліквідовано з десяток окупантів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники знищили дві ворожі гармати на Харківщині.
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