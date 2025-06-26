Фейкове побачення зі смертельним планом: СБУ затримала агента РФ

фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який за завданням ворога мав здійснити серію терактів на території північних регіонів України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, одним із його головних завдань була ліквідація військовослужбовця Національної гвардії у Києві.

Для цього ворог заманив українського військового на "побачення", організоване через фейкову анкету у чаті знайомств. Коли військовий прибув на вказане місце, неподалік пролунав вибух — росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), закладений у скутер. На щастя, ніхто не постраждав.

Організатором замаху виявився 19-річний мешканець Київщини, який шукав "легких грошей" у Telegram-каналах. Після вербування агент прибув до столиці, орендував квартиру, виготовив вибухівку та придбав скутер, у багажнику якого сховав СВП.

Після невдалої атаки агент отримав нові завдання: вирушити до Прилук на Чернігівщині, де він мав здійснити підпал військового авто та готувати новий теракт. Його затримали "по гарячих слідах" після підпалу.

Під час обшуку у зловмисника вилучили компоненти для вибухівки та телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями у Києві військовому "Азову" на побаченні заклали вибухівку під мопед, він встиг відійти до вибуху.

Раніше Служба безпеки України та Національна поліція затримали 19-річну агентку РФ, яка 20 червня цього року скоїла теракт проти оборонців Харкова.