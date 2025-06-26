05:05  26 червня
На Тернопільщині в Дністрі потонув дідусь, який рятував онука
03:15  26 червня
Блогер Ніколас Карма пояснив, як він зміг купити квартиру
11:14  26 червня
У Києві судитимуть керівництво "Київзеленбуду", яке роками збагачувалося на "відкатах" із бюджету столиці
UA | RU
UA | RU
26 червня 2025, 10:49

Фейкове побачення зі смертельним планом: СБУ затримала агента РФ

26 червня 2025, 10:49
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який за завданням ворога мав здійснити серію терактів на території північних регіонів України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, одним із його головних завдань була ліквідація військовослужбовця Національної гвардії у Києві.

Для цього ворог заманив українського військового на "побачення", організоване через фейкову анкету у чаті знайомств. Коли військовий прибув на вказане місце, неподалік пролунав вибух — росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), закладений у скутер. На щастя, ніхто не постраждав.

Організатором замаху виявився 19-річний мешканець Київщини, який шукав "легких грошей" у Telegram-каналах. Після вербування агент прибув до столиці, орендував квартиру, виготовив вибухівку та придбав скутер, у багажнику якого сховав СВП.

Після невдалої атаки агент отримав нові завдання: вирушити до Прилук на Чернігівщині, де він мав здійснити підпал військового авто та готувати новий теракт. Його затримали "по гарячих слідах" після підпалу.

Під час обшуку у зловмисника вилучили компоненти для вибухівки та телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями у Києві військовому "Азову" на побаченні заклали вибухівку під мопед, він встиг відійти до вибуху.

Раніше Служба безпеки України та Національна поліція затримали 19-річну агентку РФ, яка 20 червня цього року скоїла теракт проти оборонців Харкова.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Київ теракт Нацполіція агент рф вибухівка побачення мопед
У Кривому Розі агентку ФСБ РФ засудили до 15 років за держзраду
25 червня 2025, 18:16
У Києві намагалися підірвати бійця "Азову": вибухівка була схована у мопеді
25 червня 2025, 16:46
У Харкові 19-річна агентка РФ передала військовим замінований скутер
25 червня 2025, 11:37
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Сили ППО знешкодили вночі 24 із 41 БПЛА
26 червня 2025, 11:20
У Києві судитимуть керівництво "Київзеленбуду", яке роками збагачувалося на "відкатах" із бюджету столиці
26 червня 2025, 11:14
Саміт НАТО. Чому мирні переговори не почнуться раніше кінця року
26 червня 2025, 10:43
На Закарпатті зловмисники під виглядом доставки хліба перевозили до кордону ухилянтів
26 червня 2025, 10:39
"Резерв+" тимчасово не працює: що кажуть в Міноборони
26 червня 2025, 10:28
Учениця з Дніпра, яка склала НМТ з математики, української мови та історії на 200 балів, розповіла про секрет свого успіху
26 червня 2025, 10:09
СБУ та Нацполіція проводять перевірки в центрі Києва: що потрібно знати
26 червня 2025, 10:07
Росія вбиває мирних жителів Донеччини: 2 загиблих і 14 поранених за добу
26 червня 2025, 09:43
Голова Держфінмоніторингу Пронін не зміг пояснити, за що ввели санкції проти Порошенка
26 червня 2025, 09:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »