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30 июня 2025, 12:50

В Одессе врач и эксжелезнодорожник шпионили для РФ: их задержала СБУ

30 июня 2025, 12:50
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фото: СБУ
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и задержали двух агентов военной разведки РФ (ГРУ), работавших в Одессе. Вражеская агентура корректировала удары россиян по Силам обороны на юге Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Как установило следствие, основным информатором была 61-летний врач-реабилитолог. Она под видом работы с военными пациентами собирала сведения о местах базирования подразделений. К сотрудничеству она привлекла 36-летнего знакомого - бывшего работника "Укрзализныци".

СБУ перехватила телефонный разговор, в котором мужчина получал инструкции от кадрового офицера ГРУ. Россияне интересовались позициями ПВО, командными пунктами украинских войск и графиками военных эшелонов.

Оба агента фиксировали потенциальные цели в городе и окрестностях на телефонные камеры.

СБУ задокументировала их действия и задержала фигурантов. Обоим сообщено о подозрении. Суд арестовал изменников без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ и Нацполиция задержали агента российских спецслужб, который по заданию врага должен был совершить серию терактов на территории северных регионов Украины.

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Одесса СБУ разведка РФ ГУР сотрудничество с врагом Врач реабилитация позиции военных
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