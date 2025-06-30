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30 червня 2025, 10:13

Жительку Одещини засудили до 8 років ув’язнення за вбивство сина

30 червня 2025, 10:13
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фото: Національна поліція
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52-річна жителька Подільського району проведе за гратами 8 років, за те що нанесла смертельне поранення сину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Трагічна подія сталася торік у вересні в одному з населених пунктів Куяльницької громади під час сімейної вечері, яка супроводжувалася вживанням алкоголю. За столом між членами родини раптово виникла сварка, під час якої 31-річний чоловік почав ображати та принижувати матір. Обурена такою поведінкою жінка вдарила сина у груди ножем. Потерпілий помер до прибуття медиків.

Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті потерпілого стала гостра крововтрата, яка розвинулася внаслідок проникаючої колото-різаної рани грудної клітки з ушкодженням аорти.

"Дослідивши зібрані досудовим слідством докази та врахувавши всі обставини справи, щире каяття підсудної, суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, восени минулого року на Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці й намагався скоїти самогубство.

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