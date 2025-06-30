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30 июня 2025, 10:13

Жительницу Одесской области приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство сына

30 июня 2025, 10:13
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фото: Национальная полиция
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52-летняя жительница Подольского района проведет за решеткой 8 лет, за то, что нанесла смертельное ранение сыну

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Трагическое событие произошло в сентябре прошлого года в одном из населенных пунктов Куяльницкой общины во время семейного ужина, сопровождавшегося употреблением алкоголя. За столом между членами семьи внезапно возникла ссора, во время которой 31-летний мужчина начал оскорблять и унижать мать. Возмущенная таким поведением женщина ударила сына в грудь ножом. Потерпевший скончался до прибытия медиков.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего стала острая кровопотеря, развившаяся вследствие проникающей колото-резаной раны грудной клетки с повреждением аорты.

"Исследовав собранные досудебным следствием доказательства и учитывая все обстоятельства дела, искреннее раскаяние подсудимой, суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, осенью прошлого года в Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство.

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