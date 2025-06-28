В Одесской области рейсовый автобус выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль

фото: Национальная полиция

ДТП произошло вечером 27 июня на трассе Одесса – Рени, недалеко от села Спасское Татарбунарской общины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители предварительно установили, что 45-летний водитель рейсового автобуса, двигаясь в направлении Рени, выехал на встречную полосу для обгона, где допустил столкновение с легковым автомобилем.

22-летняя водитель легкового авто госпитализирована с разными телесными повреждениями. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали.

Проверка на состояние опьянения показала, что оба водителя были трезвыми.

фото: Национальная полиция

Напомним, в Одесской области водитель грузового фургона сбил мужчину с ребенком.