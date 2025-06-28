В Одесской области рейсовый автобус выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль
ДТП произошло вечером 27 июня на трассе Одесса – Рени, недалеко от села Спасское Татарбунарской общины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители предварительно установили, что 45-летний водитель рейсового автобуса, двигаясь в направлении Рени, выехал на встречную полосу для обгона, где допустил столкновение с легковым автомобилем.
22-летняя водитель легкового авто госпитализирована с разными телесными повреждениями. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали.
Проверка на состояние опьянения показала, что оба водителя были трезвыми.
Напомним, в Одесской области водитель грузового фургона сбил мужчину с ребенком.
В Одессе мужчина зарегистрировал фиктивную компанию, чтобы заниматься контрабандойВсе новости »
27 июня 2025, 13:50В Одесской области 13-летняя школьница вылезла на грузовой вагон и получила удар током
27 июня 2025, 13:30В Одесской области военнослужащий пытался организовать канал незаконной переправки лиц за границу
26 июня 2025, 09:05
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Во Львове зафиксировали уникальный рекорд
28 июня 2025, 16:42СБУ уничтожила вражескую технику в Крыму
28 июня 2025, 15:40В Херсоне россияне сбросили с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль
28 июня 2025, 14:56Экс-заммэра Харькова подозревают в завладении более 5 млн грн
28 июня 2025, 14:32В Запорожской области россияне ранили 16-летнюю девушку
28 июня 2025, 13:55В Тернопольской области в результате столкновения двух мотоциклов погибла 17-летняя девушка
28 июня 2025, 13:37У Днепра сбили новейшую российскую ракету
28 июня 2025, 13:23В Харьковской области дети взорвались на неизвестном предмете
28 июня 2025, 13:03В Ровно водитель Mercedes-Benz сбил мужчину на пешеходном переходе
28 июня 2025, 12:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ