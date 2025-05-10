У Бучі 14-річну школярку вразило струмом на даху потяга
На Київщині 14-річну дівчину вдарило струмом, коли вона залізла на дах електрички. Її госпіталізували
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент трапився у п'ятницю, 9 травня, близько 18:54.
За попередньою інформацією, 14-річна школярка перебувала на даху потяга, де її вразило струмом високої напруги.
Потерпіла отримала термічні опіки 3–4 ступеня. Її госпіталізували до медичного закладу в тяжкому стані.
Поліція закликає батьків проводити роз'яснювальні бесіди з дітьми щодо небезпеки перебування на залізничних об'єктах. Зокрема біля контактної мережі, яка становить смертельну загрозу.
Що робити, якщо ви помітили людину на вагоні чи підніжці транспорту:
- Повідомте чергового вокзалу або працівників залізниці.
- Зателефонуйте на гарячу лінію Укрзалізниці: 0 800 503 111 (безкоштовно).
- Викличте Національну поліцію (102) або ДСНС (101).
Нагадаємо, у квітні на Волині дитина залізла на вагон-цистерну, її вразило струмом.
У кінці березня помер підліток із Полтавщини, який заліз на вагон-цистерну, його вдарило струмом. Хлопець отримав 70% опіків всього тіла.
Раніше повідомлялося, що на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.