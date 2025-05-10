У Бучі 14-річну школярку вразило струмом на даху потяга

фото: Національна поліція

На Київщині 14-річну дівчину вдарило струмом, коли вона залізла на дах електрички. Її госпіталізували

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився у п'ятницю, 9 травня, близько 18:54.

За попередньою інформацією, 14-річна школярка перебувала на даху потяга, де її вразило струмом високої напруги.

Потерпіла отримала термічні опіки 3–4 ступеня. Її госпіталізували до медичного закладу в тяжкому стані.

Поліція закликає батьків проводити роз'яснювальні бесіди з дітьми щодо небезпеки перебування на залізничних об'єктах. Зокрема біля контактної мережі, яка становить смертельну загрозу.

Що робити, якщо ви помітили людину на вагоні чи підніжці транспорту:

Повідомте чергового вокзалу або працівників залізниці. Зателефонуйте на гарячу лінію Укрзалізниці: 0 800 503 111 (безкоштовно). Викличте Національну поліцію (102) або ДСНС (101).

Нагадаємо, у квітні на Волині дитина залізла на вагон-цистерну, її вразило струмом.

У кінці березня помер підліток із Полтавщини, який заліз на вагон-цистерну, його вдарило струмом. Хлопець отримав 70% опіків всього тіла.

Раніше повідомлялося, що на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.