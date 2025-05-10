11:06  10 травня
У Бучі 14-річну школярку вразило струмом на даху потяга
21:54  09 травня
Посольство США попередило жителів Києва про можливу масштабну повітряну атаку
15:47  09 травня
Вихідні в Україні будуть дощовими та прохолодними
UA | RU
UA | RU
10 травня 2025, 11:06

У Бучі 14-річну школярку вразило струмом на даху потяга

10 травня 2025, 11:06
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Київщині 14-річну дівчину вдарило струмом, коли вона залізла на дах електрички. Її госпіталізували

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився у п'ятницю, 9 травня, близько 18:54.

За попередньою інформацією, 14-річна школярка перебувала на даху потяга, де її вразило струмом високої напруги.

Потерпіла отримала термічні опіки 3–4 ступеня. Її госпіталізували до медичного закладу в тяжкому стані.

Поліція закликає батьків проводити роз'яснювальні бесіди з дітьми щодо небезпеки перебування на залізничних об'єктах. Зокрема біля контактної мережі, яка становить смертельну загрозу.

Що робити, якщо ви помітили людину на вагоні чи підніжці транспорту:

  1. Повідомте чергового вокзалу або працівників залізниці.
  2. Зателефонуйте на гарячу лінію Укрзалізниці: 0 800 503 111 (безкоштовно).
  3. Викличте Національну поліцію (102) або ДСНС (101).

Нагадаємо, у квітні на Волині дитина залізла на вагон-цистерну, її вразило струмом.

У кінці березня помер підліток із Полтавщини, який заліз на вагон-цистерну, його вдарило струмом. Хлопець отримав 70% опіків всього тіла.

Раніше повідомлялося, що на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область Буча Опік підліток дівчина зачепінг
На Київщині мотоцикліст врізався в електроопору: поліція розслідує ДТП
09 травня 2025, 15:44
Під Києвом 18-річний водій заїжджав на автомийку та збив підлітка
09 травня 2025, 05:05
На Київщині чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки
07 травня 2025, 05:05
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Трагедія на Полтавщині: через вибух боєприпасу загинув чоловік
10 травня 2025, 12:56
Онлайн-казино і спецслужби: розслідування УП спричинило кадрові зміни в СБУ
10 травня 2025, 12:20
Обстріли Костянтинівки: горіли житлові будинки, є постраждалий
10 травня 2025, 11:34
Росіяни атакували Сумщину: 150 обстрілів, троє загиблих та четверо поранених
10 травня 2025, 10:45
У Генштабі розповіли, скільки окупантів знищили за добу
10 травня 2025, 10:10
До Києва прибули європейські лідери: хто приїхав і що обговорюватимуть
10 травня 2025, 09:38
Окупанти завдали 284 удари по Запорізькій області: троє поранених
10 травня 2025, 09:26
У Херсоні російський дрон вбив цивільного чоловіка
10 травня 2025, 09:10
Євробачення-2025: де українці зможуть дивитися та вболівати за своїх
09 травня 2025, 23:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Всі блоги »