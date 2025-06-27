В Одесской области 13-летняя школьница вылезла на грузовой вагон и получила удар током
Инцидент произошел вчера, 26 июня, на одной из железнодорожных станций в Одесском районе. Пострадавшую госпитализировали в больницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
Оказалось, что 13-летняя девушка поднялась на стоячий грузовой вагон. В результате опасных развлечений ребенка поразило электротоком.
"Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в Буче Киевской области 14-летнюю школьницу ударило током, когда она залезла на крышу электрички.
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