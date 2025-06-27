фото: Нацполиция

Инцидент произошел вчера, 26 июня, на одной из железнодорожных станций в Одесском районе. Пострадавшую госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Оказалось, что 13-летняя девушка поднялась на стоячий грузовой вагон. В результате опасных развлечений ребенка поразило электротоком.

"Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Буче Киевской области 14-летнюю школьницу ударило током, когда она залезла на крышу электрички.