На Полтавщині 11-річний хлопчик дивом вижив після падіння в 15-метрову криницю

фото: ДСНС Полтавщини

У селі Погреби Кременчуцького району Полтавської області сталася надзвичайна подія — 11-річний хлопчик упав у глибоку криницю на території приватного будинку. Завдяки оперативним і професійним діям рятувальників дитину вдалося врятувати

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Полтавській області, передає RegioNews.

Зазначається, що один із надзвичайників, використовуючи спеціальну триногу, спустився на дно 15-метрового колодязя. Там він виявив хлопчика, який перебував по пояс у холодній воді.

Рятувальник одягнув дитину у захисний одяг для обігріву та допоміг піднятися нагору. Після визволення хлопчика одразу передали медикам.

ДСНС закликає батьків уважно стежити за дітьми та подбати про безпечний стан колодязів і інших потенційно небезпечних об’єктів на присадибних ділянках.

Нагадаємо нещодавно на Сумщині дитина впала в глибокий колодязь. Рятувальникам вдалося врятувати хлопчика.