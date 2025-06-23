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23 червня 2025, 15:51

В Одесі викрили 5 незаконних гральних закладів

23 червня 2025, 15:51
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фото: Бюро економічної безпеки
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Детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність 5 нелегальних гральних закладів у різних районах Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Підпільні зали працювали в приміщеннях на вулиці Філатова, Добровольського, Бувалкіна, Успенська, Торгова у закритому форматі. Доступ до них мали лише перевірені клієнти — потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю з адміністраторами.

Правоохоронці вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, а також чорнову бухгалтерію. Крім того, вилучено майже 200 одиниць побутової техніки та меблів, якими були облаштовані нелегальні гральні зали.

Орієнтовна вартість вилученого майна 8 млн грн.

Адміністраторам гральних залів оголошено про підозру за ч.2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

Нагадаємо, в Одесі судитимуть підприємця, який незаконно експортував деревину в ЄС.

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