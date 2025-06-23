В Одесской области водитель автомобиля Chery сбил 51-летнего велосипедиста

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ДТП произошло 22 июня вечером в городе Измаил на перекрестке улиц Сечевых стрелков и Княгини Ольги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля Chery, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, столкнулся с электрическим велосипедом под управлением 51-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении и имел преимущество в движении.

Медики госпитализировали велосипедиста с разными травмами. Угрозы его жизни нет.

Напомним, в Одесской области водитель грузового фургона сбил мужчину с ребенком.