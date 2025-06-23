фото: Телеграм/Zelenskiy / Official.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий ракетний удар російських військ, який 23 червня припав по ліцею в місті Білгород-Дністровський Одеської області.

Про це президент пише в дописі для Телеграм, передає RegioNews.

За його словами, удар був цілеспрямованим і, попри відсутність дітей у закладі через канікули, на момент атаки в будівлі перебували працівники.

"Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області", — зазначив глава держави.

За попередніми даними, йдеться про удар балістичною ракетою. Президент повідомив, що вже відомо про двох загиблих, під завалами можуть залишатися люди. На місці події триває рятувальна операція, залучені всі відповідні служби.

Зеленський наголосив, що жоден такий обстріл не є випадковим.

"Російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари", - підкреслив він.

Президент також звернув увагу на необхідність посилення тиску на Росію:

"Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій".

На завершення Зеленський закликав міжнародну спільноту не ігнорувати подібні злочини, адже загроза російських атак стосується не лише України:

"Якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи".

Нагадаємо, Зеленський запровадив санкції проти нардепа-втікача Дмитрука та Онищенка.