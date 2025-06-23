На Одещині завгосп навчального закладу привласнив майже 1400 літрів пального

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

До поліції із заявою про перевірку діяльності її підлеглого, який обіймав посаду завідувача господарством, звернулась директорка одного з навчальних закладів. Посадовиця повідомила, що інвентаризація майна, за яке відповідала вказана службова особа, виявила нестачу на суму більше 60 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік систематично використовував частину отриманих для потреб ліцею талонів на бензин та дизельне пальне у власних цілях. Загалом зловмисник привласнив майже 1400 літрів пального.

За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Одещині продавали незаконно виготовлене пальне.