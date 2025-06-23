фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной ракетный удар российских войск, который 23 июня пришелся по лицею в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

Об этом президент пишет в сообщении для Телеграмм, передает RegioNews.

По его словам, удар был целенаправленным и, несмотря на отсутствие детей в учреждении из-за каникул, на момент атаки в здании находились работники.

"Абсолютно безумный удар российской ракеты прямо по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области", - отметил глава государства.

По предварительным данным, речь идет об ударе баллистической ракеты. Президент сообщил, что уже известно о двух погибших, под завалами могут оставаться люди. На месте происшествия идет спасательная операция, привлечены все соответствующие службы.

Зеленский подчеркнул, что ни один такой обстрел не случайный.

"Российская армия точно знает, куда бьет. И это демонстративные удары", - подчеркнул он.

Президент также обратил внимание на необходимость усиления давления на Россию:

"Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций".

В завершение Зеленский призвал международное сообщество не игнорировать подобные преступления, ведь угроза российских атак касается не только Украины:

"Если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и других странах Европы".

Напомним, Зеленский ввел санкции против беглого нардепа Дмитрука и Онищенко.