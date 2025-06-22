Зеленський запровадив санкції проти нардепа-втікача Дмитрука та Онищенка

фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють з окупантами. Серед них ― нардеп-утікач Артем Дмитрук і колишній нардеп Олександр Онищенко

Про це повідомив Володимир Зеленський. Також відповідний документ №417/2025 зявився на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

"Підписав указ щодо нових санкцій України – проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту", ― йдеться в повідомленні.

Санкції 22 червня введені проти 13 осіб та восьми компаній, з яких дві зареєстровані в Росії, а інші ― на Кіпрі.

Також Володимир Зеленський анонсував наступні санкційні рішення.

"Виявляємо всі схеми, які використовують на користь окупанта, а отже – проти України, та блокуємо їх. Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну", ― додав глава держави.

Нагадаємо, 7 жовтня минулого року стало відомо, що нардеп, обраний від "Слуги народу", а зараз позафракційний, Артем Дмитрук, після своєї втечі за кордон дистанційно голосував на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

25 серпня генпрокурор повідомив про підозру народному депутатові Артему Дмитруку через напади на правоохоронця та військового. Згодом стало відомо, що Дмитрук втік за кордон. Працівники ДБР оголосили його в міжнародний розшук. Відомо, що Дмитрук перебуває у Великій Британії.