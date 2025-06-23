В Одесской области водитель грузового фургона сбил мужчину с ребенком

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Авария произошла днем 22 июня на одной из улиц села Фонтанка. Правоохранители установили, что 30-летний водитель грузового фургона, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с электрическим мопедом под управлением 44-летнего мужчины, который двигался с 5-летним сыном и совершал поворот налево.

Водителя мопеда и его сына с многочисленными травмами госпитализировали в медучреждение.

Напомним, полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области.