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В Одеській ОВА повідомили про атаку балістикою. Під ударом окупантів опинився Білгород-Дністровський

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Кіпера, вдень 23 червня росіяни атакували Білгород-Дністровський балістикою. Окупанти зруйнували місцевий навчальний заклад. На щастя, діти зараз на канікулах. Проте під завалами можуть бути люди: дорослі з викладацького складу.

"Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть", - повідомив голова Одеської ОВА.

Фото з соцмереж

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Краматорськ. Рятувальники повідомляли, що з-під завалів будинку дістали тіла двох жінок. Попередньо, під завалами може знаходитися ще одна людина.