Атака балістикою: на Одещині росіяни поцілили в гімназію, під завалами можуть бути люди
В Одеській ОВА повідомили про атаку балістикою. Під ударом окупантів опинився Білгород-Дністровський
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Олега Кіпера, вдень 23 червня росіяни атакували Білгород-Дністровський балістикою. Окупанти зруйнували місцевий навчальний заклад. На щастя, діти зараз на канікулах. Проте під завалами можуть бути люди: дорослі з викладацького складу.
"Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть", - повідомив голова Одеської ОВА.
Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Краматорськ. Рятувальники повідомляли, що з-під завалів будинку дістали тіла двох жінок. Попередньо, під завалами може знаходитися ще одна людина.
На Херсонщині росіяни вбили дроном людинуВсі новини »
23 червня 2025, 15:33Армія РФ обстріляла 34 населені пункти Сумщини: зафіксовано майже 70 атак
23 червня 2025, 09:55Російські війська вдарили по Бериславу: загинув цивільний
23 червня 2025, 09:45
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
На Житомирщині зіткнулись автобус з пасажирами та мотоцикл
23 червня 2025, 17:55У Запоріжжі судитимуть директора КП за оборудку з електроенергією на 665 тисяч грн
23 червня 2025, 17:50Корупція у Мінрегіоні: Чернишову оголосили підозру
23 червня 2025, 17:43Україна запускає у виробництво ракету "Сапсан": перші бойові випробування вже відбулись
23 червня 2025, 17:31На Одещині водій автомобіля Chery збив 51-річного велосипедиста
23 червня 2025, 17:08На Житомирщині затримали мера під час отримання хабара $ 2 тисячі
23 червня 2025, 17:00На Одещині водій вантажного фургона збив чоловіка з дитиною
23 червня 2025, 16:56Росія вдарила ракетою по ліцею на Одещині: є загиблі, - Зеленський
23 червня 2025, 16:38На Вінниччині 32-річний чоловік намагався перетнути кордон з підробленими документами
23 червня 2025, 16:29Удар по гімназії на Одещині: є загиблі та поранені
23 червня 2025, 16:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки