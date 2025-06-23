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В Одесской ОВА сообщили об атаке баллистикой. Под ударом оккупантов оказался Белгород-Днестровский

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Кипера, днем 23 июня россияне атаковали Белгород-Днестровскую баллистику. Оккупанты разрушили местное учебное заведение. К счастью, дети сейчас на каникулах. Однако под завалами могут находиться люди: взрослые из преподавательского состава.

"Работа по ликвидации последствий и поиски уже идут", – сообщил глава Одесской ОВА.

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Напомним, ранее российские оккупанты атаковали Краматорск. Спасатели сообщали, что из-под завалов дома достали тела двух женщин. Предварительно под завалами может находиться еще один человек.