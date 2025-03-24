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24 березня 2025, 04:50

На Одещині продавали незаконно виготовлене пальне: справу передали до суду

24 березня 2025, 04:50
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фото: БЕБ
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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків, які налагодили на Одещині продаж незаконно виготовленого пального у промислових масштабах

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Житель Біляївки, не маючи статусу підприємця, у 2024 році купував за значно нижчими від ринкових цін нелегальне пальне невідомого походження. Потім він без дозвільних документів продавав бензин і дизель, орендувавши для цього кілька земельних ділянок у Біляївці та Теплодарі. Там він встановив автозаправне обладнання.

Щоб збільшити продажі, фігурант залучив до справи свого товариша.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків і вилучили 65,7 тонни пального, 31 ємність, паливні колонки та пересувну АЗС.

Загальна вартість вилученого майна складає понад 13,5 млн грн.

Фігурантам оголосили підозру. Обвинувальний акт направлений до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині ділки замість дизпалива продавали фальсифікат.

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