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20 червня 2025, 16:34

В Одесі судитимуть підприємця, який незаконно експортував деревину в ЄС

20 червня 2025, 16:34
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фото: Бюро економічної безпеки
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Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо підприємця на Одещині, який вивіз до країн Європейського Союзу деревину за підробленими документами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що раніше судимий за контрабанду житель Прикарпаття, використовуючи реквізити підконтрольного йому підприємства, що спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві, повторно вчинив злочин.

Він підробив документи про їх походження та отримав сертифікат, який надавав йому право експорту майже 30 м3 лісоматеріалів.

"Для оформлення митної декларації чоловік подавав документи, які містили неправдиві відомості про походження продукції. Аби не привертати увагу контролюючих органів фігурант перевозив лісоматеріали через різні пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.

За скоєне підприємця буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, минулого року на Одещині вилучили 100 тисяч пар "брендових" кросівок на 140 млн гривень.

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