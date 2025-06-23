В Одесской области завхоз учебного заведения присвоил почти 1400 литров топлива

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В полицию с заявлением о проверке деятельности ее подчиненного, занимавшего должность заведующего хозяйством, обратилась директор одного из учебных заведений. Чиновница сообщила, что инвентаризация имущества, за которое отвечало указанное должностное лицо, выявила недостачу на сумму более 60 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что 50-летний мужчина систематически использовал часть полученных для нужд лицея талонов на бензин и дизельное топливо в собственных целях.

За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, в Одесской области продавали незаконно изготовленное топливо.