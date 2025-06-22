В Одесской области оккупанты уничтожили станцию экстренной медицинской помощи
Ночью 22 июня российские войска атаковали Белгород-Днестровский район. В результате обстрелов повреждена и уничтожена гражданская инфраструктура
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.
По данным следствия, для удара захватчики применили беспилотники.
"В результате атаки повреждены здания на территории станции экстренной скорой медицинской помощи, жилой дом, гаражные помещения, автомобили", — говорится в сообщении.
Полный список разрушений и повреждений устанавливается.
Напомним, ужин 21 июня россияне атаковали Славянск и Краматорск. В результате вражеских ударов погиб 17-летний подросток, еще пятеро мирных жителей получили ранения.
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