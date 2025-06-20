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20 червня 2025, 17:14

У керівника ТЦК на Одещині знайшли необґрунтовані активи майже на 2 млн грн

20 червня 2025, 17:14
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань виявило необґрунтовані активи у керівника одного з ТЦК в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За матеріалами Державного бюро розслідувань Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів одного з керівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одеській області на загальну суму понад 1,9 млн грн та стягнення їх у дохід держави.

Встановлено, що члени родини посадовця набули у власність два автомобілі Toyota C-HR та Toyota C-HR Hybrid вартістю 600 тис. грн та 1,3 млн грн відповідно. При цьому керівник ТЦК не зміг підтвердити законність джерел доходів або заощаджень, які могли б дозволити таке придбання.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть посадовця ТЦК, який допомагав чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.

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