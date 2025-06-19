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19 червня 2025, 12:44

На Одещині судитимуть посадовця ТЦК, який допомагав "ухилянтам"

19 червня 2025, 12:44
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фото: ДБР
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В Одеській області судитимуть посадовця ТЦК, якого ДБР викрило на «коригуванні» даних військовозобов’язаних у системі «Оберіг»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Протиправною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані у реєстрі щодо розшуку та військового обліку чоловіків, що дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон.

За свої "послуги" він брав 3000 доларів США.

Співробітник центру комплектування повністю визнав свою провину та обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України).

Йому загрожує штраф або виправні роботи строком до двох років.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Його визнали винним і призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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